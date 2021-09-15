Son dakika haberleri | New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika haberler... New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 230 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artarak 34.814,39 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,85 kazançla 4.480,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 artışla 15.161,5 puana yükseldi. Endeksler, iyi gelen ekonomik verilerin etkisiyle gün boyu pozitif bir seyir izledi. ABD'de bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi ağustosta beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,4 arttı. New York Fed imalat endeksi de eylülde 34,3'e çıkarak beklentilerin oldukça üzerinde yükseliş kaydetti. Ülkede ithalat fiyat endeksi ise ağustosta aylık yüzde 0,3 azalarak 10 ayda ilk kez düşüş gösterdi. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında Delta varyantının ekonomiye etkilerinin ve ABD Merkez Bankasının varlık alımlarını azaltma zamanlamasına ilişkin belirsizliğin yatırımcılar için endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

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