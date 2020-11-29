Son dakika haberleri: New York kenti tatil sezonu ve yaklaşan noel nedeniyle ışıklandırıldı - Son Dakika

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Hudson Yards bölgesinden görüntüler

Işıklandırılan cadde, sokak ve ağaçların görüntüleri NEW YORK - ABD'de kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan "Şükran Günü" (Thanksgiving Day) ile başlayan tatil sezonu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde geçiyor. New York kentindeki Manhattan'ın Batı Yakası'ndaki Hudson Yards bölgesi, tatil sezonu ve yaklaşan noel nedeniyle ışıklandırıldı.