Son dakika haberleri: New York kenti tatil sezonu ve yaklaşan noel nedeniyle ışıklandırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: New York kenti tatil sezonu ve yaklaşan noel nedeniyle ışıklandırıldı
29.11.2020 12:35
Gelen son dakika haberlerine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hudson Yards bölgesinden görüntüler Işıklandırılan cadde, sokak ve ağaçların görüntüleri NEW YORK - ABD'de kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan "Şükran Günü" (Thanksgiving Day) ile başlayan tatil sezonu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde geçiyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hudson Yards bölgesinden görüntüler
Işıklandırılan cadde, sokak ve ağaçların görüntüleri NEW YORK - ABD'de kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan "Şükran Günü" (Thanksgiving Day) ile başlayan tatil sezonu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde geçiyor. New York kentindeki Manhattan'ın Batı Yakası'ndaki Hudson Yards bölgesi, tatil sezonu ve yaklaşan noel nedeniyle ışıklandırıldı.
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