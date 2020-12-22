Son dakika haberleri... New York'ta devrilen yakıt tankerinde patlama - Son Dakika

Son dakika haberleri... New York'ta devrilen yakıt tankerinde patlama
22.12.2020 16:32
Son dakika haberlerine göre ABD'nin New York eyaletinde bir otoyolda seyreden yakıt tankerinin devrilmesi sonucu patlama meydana geldi.
– ABD'nin New York eyaletinde bir otoyolda seyreden yakıt tankerinin devrilmesi sonucu patlama meydana geldi.
ABD'nin New York eyaletindeki Long Island Expressway otoyolunda yanıt tankerinin devrilmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlama esnasında cadde alev topuna döndü. New York Polis departmanı yetkilileri, kamyonun gizli buzlanma nedeniyle kayarak, başka bir araca çarpmasının ardından devrildiğini ifade etti. Kamyon sürücüsün kazadan yara almadığı kaydedildi.
Patlama anları ise, bölge sakinleri tarafından kameraya yansıdı.
- Abd
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