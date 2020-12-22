Son dakika haberleri... New York'ta devrilen yakıt tankerinde patlama - Son Dakika

Patlama anları ise, bölge sakinleri tarafından kameraya yansıdı.

ABD'nin New York eyaletindeki Long Island Expressway otoyolunda yanıt tankerinin devrilmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlama esnasında cadde alev topuna döndü. New York Polis departmanı yetkilileri, kamyonun gizli buzlanma nedeniyle kayarak, başka bir araca çarpmasının ardından devrildiğini ifade etti. Kamyon sürücüsün kazadan yara almadığı kaydedildi.

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