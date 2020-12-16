Son dakika haberleri | New York'u Kovid-19 yüzünden terk edenler 34 milyar dolar gelir kaybına neden oldu
16.12.2020 22:39
Son dakika haberler... NEW New York'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden terk edenlerin, kentte 34 milyar dolar gelir kaybına neden olduğu tahmin ediliyor.
NEW New York'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden terk edenlerin, kentte 34 milyar dolar gelir kaybına neden olduğu tahmin ediliyor.
Konum analizi şirketi Unacast tarafından yayımlanan verilere göre, salgın döneminde yaklaşık 70 bin kişi New York kentinden ayrıldı.
Salgından en fazla etkilenen New York'u özellikle kentin varlıklı kesiminin terk etmesiyle 34 milyar dolar gelir kaybı meydana geldi.
Salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemler aynı zamanda kentte binlerce restoran ve küçük iş yerlerinin kapanmasına da neden oldu.
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