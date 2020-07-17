Son dakika haberleri: Niğde'de arılar inşaat iskelesini sardı - Son Dakika

NİĞDE'de, bir apartman inşaatının iskelesini saran bal arıları, çalışanlara zor anlar yaşattı. Arıları kutuya koymaya çalışan çevre esnafı, başarılı olamadı.

Merkez Esenbey Mahallesi'nde bulunan bir apartman inşaatının iskelesine nereden geldiği belli olmayan bal arıları kondu. İskeleyi saran arılar, inşaatın yakınlarındaki esnaf ve çalışanlarına zor anlar yaşattı. Vatandaşların çabalarıyla arıların bir kısmı kutuya konurken, diğer kısmı ise iskelede kaldı. İnşaat sahibi Naci Ünlü, "Arılar berekettir. Bereket geldi. İnşaatımızı yüzde 90 tamamladık. Bu arılar da bunun göstergesi" dedi.

Çevredeki esnaf ise arıların bir anda gelerek iskeleyi tamamiyle sardığını, müdahale etmek isteyen birkaç kişiyi de soktuklarını kaydetti.