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Son dakika haberleri: Niğde'de bakır fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri: Niğde'de bakır fabrikasında korkutan yangın

01.02.2022 18:22
Son dakika haberleri: Niğde'de bakır fabrikasında korkutan yangın

Son dakika gündem haberine göre NİĞDE'de bakır kablo imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.

NİĞDE'de bakır kablo imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar oluştu.

Bor, Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bakır kablo imalatı yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD ile Niğde ve Bor belediyelerinden itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik malzemelerin tutuştuğu yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.



Son dakika haberleri: Niğde'de bakır fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberleri: Niğde'de bakır fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberleri: Niğde'de bakır fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberleri: Niğde'de bakır fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberleri: Niğde'de bakır fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberleri: Niğde'de bakır fabrikasında korkutan yangın
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Organize Sanayi Bölgesi, Yangın, Niğde, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Niğde'de bakır fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Niğde'de bakır fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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