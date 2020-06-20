Son dakika haberleri... Niğde'de bir ilçede maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovd-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.

Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, "Ulukışla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 20.06.2020 tarihinden itibaren Ulukışla ilçesi genelinde tüm vatandaşların sokağa çıkarken maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Tüm vatandaşlarımız için maske takma zorunluluğuna uymayanlara cezai işlem uygulanacaktır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.

Toplu bulunulan açık ve kapalı alanlar ile park, bahçe, cadde ve sokak gibi yerlerde ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılması, aykırı davrananlara Umum Hıfzıssıhha Kanunu gereğince para cezası uygulanması ve kolluk kuvvetler ile zabıta tarafından Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılması kararlaştırıldı.