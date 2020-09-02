Son dakika haberleri! Niğde'de bir kişi hastane otoparkında otomobilde ölü bulundu - Son Dakika

Niğde'de bir kişi, hastane otoparkındaki bir otomobilde ölü bulundu.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi güvenlik görevlisi, acil girişi yanında bulunan otoparkta bir kişinin otomobilde hareketsiz durduğunu fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık görevlileri, araçtaki Hamdi Kıran'ın (54) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kıran'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.