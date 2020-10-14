Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak uyruklu şüpheli yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi müdürlüklerinin koordineli çalışmasında, terör örgütü DEAŞ'e üye olduğu öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Irak uyruklu A.H.D.D'yi evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.