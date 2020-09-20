Niğde'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Niğde'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Niğde'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Niğde'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasından 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Niğde'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı NİĞDE - Niğde'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasından 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 BM 522 plakalı otomobil, Çiftlik-Niğde karayolu Güresen Tepe mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak takla attı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Emir Yalçın, Muhammet Koç, Atakan Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Mükerrem Tekin ile Kenan Adıyaman Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Son Dakika

12 yaşındaki kızı sahte şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu: Kızım "Anne size bir şey yapmasından korkuyorum" dedi

ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi

"Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım

Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var

Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş

Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü

Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı