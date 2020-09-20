Niğde'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Niğde'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Niğde'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Niğde'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasından 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Niğde'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

NİĞDE - Niğde'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasından 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 BM 522 plakalı otomobil, Çiftlik-Niğde karayolu Güresen Tepe mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak takla attı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Emir Yalçın, Muhammet Koç, Atakan Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Mükerrem Tekin ile Kenan Adıyaman Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Niğde'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Birleşmiş Milletler, Otomobil, Çiftlik, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 01:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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