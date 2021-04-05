Son dakika haberleri... Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
05.04.2021 13:27
Son dakika haberi... Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari S.B, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi iddiasıyla kardeşini ev hapsine aldıran Ürdün Kralı ile görüştü Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Netanyahu'nun başını yolsuzluk değil umursamazlık yakacak! Mahkemedeki pozu ülkeyi ayağa kaldırdı Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi