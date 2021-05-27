NİĞDE'de jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin deşifresine yönelik çalışma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskın yapılan adreslerde K.A., F.S., U.Ö., H.A. ve F.S. gözaltına alınırken, aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.