Son dakika haberleri: Niğde'de kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de TCDD'ye ait sinyalizasyon kablolarını çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulukışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, TCDD'ye ait sinyalizasyon kablolarının çalındığı bilgisi üzerine şüphelilerin kullandığı aracı Ulukışla- Pozantı yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada demir kesme makası ve olay yerinden çalındığı tespit edilen 30 metre kablo ele geçirildi, M.A.O. ve M.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.