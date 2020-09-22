Niğde'de karantinayı ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Niğde'de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde KYK öğrenci yurduna yerleştirildi. Ayrıca 5 kişiye, karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle de 900'er lira idari para cezası kesildi.
Niğde'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve evlerinde durmaları gerekirken karantina kurallarına uymayarak dışarı çıkan il merkezinde 4, köyde ise 1 kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan 4 kişi, Niğde Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu'nda 14 gün süre ile karantinaya alındı.
Şahısların yurtlarda kalma süreleri konaklama ve yemek masraflarının da kendilerinden tahsil edileceği bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:05 - Kaynak: İHA
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