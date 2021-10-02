Son dakika haberleri... Niğde'de karbonmonoksitten etkilenen 6 çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika

Tedavi altına alınan çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuklar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Merkez Alay beldesinde mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırda kalan, aynı aileden Z.A. (17 ), E.A. (16), P.A. (13), B.A. (13), F.A. (9) ve K.A. (8) sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.

Niğde 'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsmini Ronaldinho'dan alan Suriyeli kadın futbolcu Rona, çektiği videoyu Guiness'e bir türlü ulaştıramadı

Yabancılar çay toplamaya gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı

Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu

Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor

Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var