Son dakika haberleri... Niğde'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Niğde'de Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında esnafla görüşülmeye başlandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projeyi üstlenen firma ve hak sahipleriyle bir araya geldi.

Başkan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde Kalesi ile birlikte başlayan ve eski sanayi sitesiyle devam eden dönüşüm projeleriyle şehrin gelişmeye ve dönüşmeye başladığını söyledi.

Eski sanayi bölgesinde 10 hektar alanda 347 parselde yapılacak dönüşüm için uzlaşma ofisinin kurulduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Tamamlanan yeni sanayimizde esnafımızın kapılarına kadar doğalgazı çektik, asfaltını attık ve eksikler de gideriliyor. Tamamlanan yeni sanayimizin tapuları da çıkmış durumda. Eski sanayimize kurmuş olduğumuz uzlaşma ofisimizi bugün itibariyle aktif hale getirdik. Ofisimizde buradaki hak sahiplerinden öncelikle talepler toplanacak. Bölgenin Resmi Gazete'de kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmesinden dolayı burada öncelik hak sahiplerine verilecek. İlk önce hak sahipleriyle görüşeceğiz ve yeni sanayideki dükkanları sunacağız, dükkan istemiyorsa daire vereceğiz, ben paramı alayım derse parasını vereceğiz. Bizim amacımız buradaki esnafımızı mutlu etmek ve bu sayede bu dönüşümü gerçekleştirmek."

Özdemir, eski sanayide başlatılan dönüşümle hedeflerinin Niğde'ye değer katmak olduğunu vurgulayarak, esnafın pastasını daha da büyütmek istediklerine dikkati çekti.

Yeni sanayinin otobanın kenarında olduğunu bundan dolayı da sanayiye girecek araç sayısının da artacağına işaret eden Özkan, bu sayede esnafın işlerinin de aratacağına ifade etti.

Özdemir, esnafı karlı çıkartacak bir dönüşümün başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hiç kimseye zorla bir dönüşüm yaptırılmayacak, esnafımızın memnun olacağı şekilde bir dönüşüm yapacağız. Esnafımızı mağdur etmeden onların en kısa sürede daha mutlu olacakları ve daha iyi hizmet edecekleri müşteri portföyünü artıracakları iş yerlerini temin etmeye çalışacağız. Yeni sanayideki iş yerlerimizin satışında kriterleri oldukça fazla koyup yatırım için almak isteyenlere değil önceliği esnafımıza vereceğiz. Niğde Kalesi'nin çevresinde başlattığımız dönüşüm projemiz ve eski sanayinin de dönüşümüyle birlikte ilimizde büyük bir dönüşüm ve gelişim başlamış olacak. Sanayinin yanından geçen dereyi güzel bir gölet haline getireceğiz. Bu deredeki çalışmalarımız için belediye başkan yardımcılarımız DSİ ile görüşüyor ve DSİ'ye projemizi onaylattıklarında güzel bir gölet ve çevresine de vatandaşlarımızın günlerini güzel bir şekilde geçirebilecekleri bir alan oluşturacağız ve Niğde'ye değer katacağız."