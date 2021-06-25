Kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

Kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

Niğde'de kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti.

Niğde'de kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti. Merkez Saruhan Mahallesi Koçer Sokak'ta bulunan apart oteldeki odadan silah sesi duyanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Otele giden ekipler, sesin geldiği kapısı kilitli odada biri erkek iki kişiyi ölü buldu. Hayatını kaybedenlerin M.Y. (26) ve kız arkadaşı Y.A. (23) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede M.Y'nin Y.A'yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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