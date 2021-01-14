Son dakika haberleri: Niğde'de sağlık çalışanları aşı oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Niğde'de sağlık çalışanları aşı oldu

14.01.2021 14:14

Son dakika haberi... Niğde'de sağlık çalışanları aşı oldu Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşılarının uygulanmasına Niğde'de de başlandı.

Niğde'de sağlık çalışanları aşı oldu

NİĞDE - Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşılarının uygulanmasına Niğde'de de başlandı.

5600 adet aşı aile hekimlikleri ile hastanede oluşturulan aşı odalarında sağlık çalışanlarına uygulanıyor.

Sağlık çalışanları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden ya da 'Alo 182'den randevu alarak aşı olurken, Niğde Milletvekili, TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Eczacı Selim Gültekin ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr.Bilal Günaydın Niğde'de aşı yaptıran ilk isimler oldu.

Aşı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Ecz.Selim Gültekin; "Bende bir sağlık çalışanıyım ilimizde sağlıkta çalışan, güvenlik, hizmetli, eczacı da dahil olmak üzere herkesin aşılandığı bir süreci başlatmış bulunmaktayız. Ben eczacıyım, sağlık çalışanıyım aynı zamanda TBMM'de Sağlık Komisyonu Üyesiyim, Sağlık Komisyonu olarak da bu aşılama sürecinin yapılmasını vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyoruz. Bugünde Niğde'de halk arasında Çin aşısı olarak bilinen ilimize 5600 adet gelen inaktif, ölü aşı dediğimiz geleneksel aşıyı ilk olarak da ben yaptırdım. Buradan tüm vatandaşlarımıza aşı olmaları konusunda müsterih olmalarını, devletimize, sağlık bakanımıza, sağlık çalışanlarına, bilim kurulu üyelerine güvenmelerini, sosyal medya üzerinden yapılan algılara kapılmadan süreci takip etmelerini rica ediyorum" dedi.

Başhekim Dr.Bilal Günaydın ise yaptığı açıklamada aşının geleneksel yöntemlerle üretildiğine dikkati çekerek herkesin güvenmesi gerektiğini ifade etti.

Günaydın; "Bu süreci aşılama ile beraber etkin bir şekilde, hızlıca atlatacağımızı düşünüyorum. Oldukça pratik E- Nabız üzerinden öncelikle riskli gruplar randevu alarak, oluşturduğumuz aşı odalarında ve aile hekimliklerimizde aşı olacaklar. İnşallah aşılamayla birlikte bu süreci kolay atlatacağız. En başta biz kendimiz olduk. Geleneksel yöntemle üretilen bir aşı olduğu için benim hiçbir endişem yok benim tek tavsiyem biran önce randevu alıp herkesin aşı olması. Zaten bu aşı tüm dünyada bilimsel çalışmaları yapılmış bir aşı ve bakanlığımızda 15 gün boyunca Faz-3 çalışmalarını yürüttüğü bir aşı o yüzden benim en ufak endişem yok vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olsunlar" dedi.

Son dakika haberleri: Niğde'de sağlık çalışanları aşı oldu
Son dakika haberleri: Niğde'de sağlık çalışanları aşı oldu
Son dakika haberleri: Niğde'de sağlık çalışanları aşı oldu
Son dakika haberleri: Niğde'de sağlık çalışanları aşı oldu

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Niğde, TBMM, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: Niğde'de sağlık çalışanları aşı oldu - Son Dakika


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