Son dakika haberleri... Niğde'de tekstil fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Niğde'de tekstil fabrikasında yangın çıktı
11.03.2021 10:01
Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'de tekstil fabrikasında yangın çıktıNİĞDE'de bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Niğde'de tekstil fabrikasında yangın çıktı
NİĞDE'de bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında tonlarca atık malzeme kül oldu.
Sazlıca Kasabası yakınlarındaki tekstil fabrikasının deposunda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında yaklaşık 300 ton atık malzeme kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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