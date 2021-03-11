Son dakika haberleri... Niğde'de tekstil fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

Niğde'de tekstil fabrikasında yangın çıktı

NİĞDE'de bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında tonlarca atık malzeme kül oldu.

Sazlıca Kasabası yakınlarındaki tekstil fabrikasının deposunda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında yaklaşık 300 ton atık malzeme kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.