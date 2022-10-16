Son dakika haberleri | Niğde'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Niğde'de otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y. İ. idaresindeki 27 MC 5669 plakalı otomobil, Niğde- Ankara Otoyolu Yıldıztepe beldesi yakınlarında seyir halinde, H.A. yönetimindeki 27 ANR 645 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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