Son dakika haberleri: Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik farklı tarihlerde yaptığı çalışmalarda 3 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada 36,3 gram eroin ele geçirildi.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerden 2'si işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, bir şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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