Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 561,87 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik farklı tarihlerde yaptığı çalışmalarda 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinden 561,87 gram esrar, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.