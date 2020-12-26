Niğde'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operayonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ihbar üzerine Ulukışla ilçesi Eminlik uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 80,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika