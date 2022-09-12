Son dakika haberleri | Niğde'deki pazarcı cinayetine 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Niğde'deki pazarcı cinayetine 4 gözaltı

12.09.2022 10:45
Son dakika haberleri | Niğde'deki pazarcı cinayetine 4 gözaltı

Son dakika gündem haberi: NİĞDE'de, pazarcı Hüseyin Doğan'ın (19) öldürüldüğü, iki grup arasındaki silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli, gözaltına alındı.

NİĞDE'de, pazarcı Hüseyin Doğan'ın (19) öldürüldüğü, iki grup arasındaki silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada pazarcı Hüseyin Doğan ile H.H.T. (18) tabanca ile vuruldu. Şüpheliler, olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı H.H.T. ise ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüphelileri belirleyen polis ekipleri, O.E., M.Ç. ve C.N. ile tedavisi tamamlanan H.H.T.'yi gözaltına aldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen diğer şüpheli F.Ö.'nün yakalanması için de çalışma başlatıldı. Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


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NİĞDE'DE PAZARCI CİNAYETİNE 4 GÖZALTI NİĞDE'DE PAZARCI CİNAYETİNE 4 GÖZALTI Niğde'deki cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı Niğde'deki cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Hüseyin Doğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Niğde'deki pazarcı cinayetine 4 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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