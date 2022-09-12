Niğde 'de pazarcı Hüseyin Doğan 'ın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden Onur Erten (19), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler M.Ç., C.N. ile H.H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Hüseyin Doğan, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Niğde'deki pazarcı cinayetine 4 gözaltı (2) - Son Dakika

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