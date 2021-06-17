Son dakika haberleri! Niğde Polisinden 'matkap' operasyonu

Son dakika haberleri... Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyon ile gümrük kaçağı 60 matkap ele geçirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyon ile gümrük kaçağı 60 matkap ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı emtia satışı yapan, piyasaya süren, haksız kazanç elde ederek devleti vergi kaybına uğratan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Perşembe pazarı civarında durdurulan araçta 60 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen şarjlı matkap ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı malzelemelere el konulurken araç sürücüsü M.K.T isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

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