Son dakika haberleri... Niğdeli Besici: Süte Zam Yok Ancak Geçen Yıl 40 Lira Olan Peynir, Şu Anda 150 Lira

Niğdeli besici Feridun Yel, çiğ süt fiyatının maliyetler karşısında düşük kalmasından yakındı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e yaşadıkları sorunları anlatan Yel, "Hayvanlarımızı, zarar ettiğimiz için zorunlu kestiriyoruz. Samanın maliyeti yüksek. Mazot geçen yıl 15 liraydı, bu yıl 32 liraya kadar çıktı. Sütün litresi geçen yıl 6-6,5 lira idi, bu sene 7 lira. Süte zam yok ancak peynir 40 liraydı, şu an 150 lira oldu" dedi.

Ömer Fetih Gürer, Niğde'de besicilerin sorunlarını dinledi. Uzun yıllardır süt inekçiliği yaptığını söyleyen Feridun Yel, geçen yıla göre maliyetlerin çok artığını belirterek, "Geçen yıl 160-170 lira olan yemin torbası, bugün 380-400 liraya çıktı. Geçen sene üç kova yem veriyorduk, bu yıl bir kovaya düşürdük. Geçen sene 200 litre süt alıyorduk, bu sene 100 litre süt alıyoruz. Maliyetler yüksek ama süt para etmiyor. Her şeye zam gelirken süt fiyatları yerinde saydı" diye konuştu.

"SÜTE ZAM YOK ANCAK PEYNİR 40 LİRAYDI, ŞU AN 150 LİRA OLDU"

Geçen yıl ahırında 50 büyükbaş hayvan varken bu sene hayvan sayısını 12'ye düşürdüğünü söyleyen Yel, "Hayvanlarımızı, zarar ettiğimiz için zorunlu kestiriyoruz. Samanın maliyeti yüksek. Mazot geçen yıl 15 liraydı, bu yıl 32 liraya kadar çıktı. Sütün litresi geçen yıl 6-6,5 lira idi, bu sene 7 lira. Süte zam yok ancak peynir 40 liraydı, şu an 150 lira oldu" dedi.

Karkas et fiyatlarında dana etinin kilosunun 92 lira, inek etinin ise 80 lira olduğunu söyleyen besici, "Kesime göndersek de kurtarmıyor. 25 bin biraya aldığımız ineğin zaten 15-20 bin liralık maliyeti oluyor. 40 bin liraya kestirsek yine zarar etmiş oluyoruz. Devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan soruna el atmalarını istiyoruz. Elektrik gideri aylık 2 bin lira idi, bu sene 10 bin lira oldu. Mazot fiyatı çok yüksek, yem karma makinesini çalıştıramıyoruz" diye konuştu.

"MALİYETLER KURTARMADIĞI İÇİN İNEKLERİN YÜZDE 90'I KESİME GÖNDERİLİYOR"

Samanın tonunun bin 600-bin 700 lira, yoncanın 3 bin 500-3 bin 700 lira, silajın ise paket olarak bin 500 liraya satıldığını söyleyen Feridun Yel, "Niğde Amas bölgesinde besicilerin çoğu bu işi bıraktı. 20 hayvanı olan, tek hayvana düşürdü. 200 hayvanı olan, 50 hayvan bıraktı. Mezbahalarda süt inekleri kesiliyor. Maliyetler kurtarmadığı için ineklerin yüzde 90'ı kesime gönderiliyor" dedi.

"10 LİRALIK AĞRI KESİCİ, 80 LİRAYA ÇIKTI"

Veteriner ücretlerinin de arttığına değinen üretici, geçen yıl 10 lira olan ağrı kesicinin bu yıl 80 liraya, geçen yıl 50 lira olan antibiyotik iğnenin ise bu yıl 350 liraya çıktığını, kulak küpesi için bankadan kredi çekenlerin ise kredileri ödeyemediği için hayvanları satmak zorunda kaldığını belirtti.

"ULUSAL SÜT KONSEYİ ÜRETİCİYİ DÜŞÜNMÜYOR"

Ömer Fethi Gürer ise Ulusal Süt Konseyi'nin tavsiye fiyatı açıkladığına değinerek, "Bu konseyin aldığı tavsiye kararı, ne yazık ki süt üreticisini düşünen bir karar değil. Alanda sorun var. Enflasyon artıyor ama çiftçinin, üreticinin ürettiği sütü artırmıyorlar. Bugün gidin markete, üreticiden çıkan fiyatın 4-5 katına peynir satılıyor. Fakir fukara sürt ürünlerine erişemiyor. Büyük marketlerin para kazandığı bir düzene doğru yönelen, vatandaşı düşünmeyen bir sistem. Bu sistem böyle giderse ahırda hayvan kalmayacak" diye konuştu.