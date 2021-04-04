Son dakika haberleri: Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Ouhomoudou Mahamadou'yu başbakan atadı - Son Dakika

Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum, başbakan olarak Ouhomoudou Mahamadou'yu görevlendirdi.
Bazoum, yayımladığı kararnamede, 71 yaşındaki Mahamadou'yu başbakan olarak atadığını duyurdu. Mahamadou'nun gelecek günlerde kabineyi kurması bekleniyor.
Mahamadou, eski Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun kabinesinde de başbakanlığın yanı sıra finans bakanı olarak görev yapmıştı.
Nijer'de 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Bazoum, 2 Nisan'da başkent Niamey'de düzenlenen törenle yemin ederek göreve başlamıştı.
Kaynak: AA
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