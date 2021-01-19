Son dakika haberleri: Nijer'de Boko Haram saldırısı: 4 ölü - Son Dakika

Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 4 asker öldü, 8 asker yaralandı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın, Diffa bölgesinde daha önce tuzaklanmış patlayıcıyı, askeri bir aracın geçişi sırasında infilak ettirdiğini duyurdu.

Açıklamada, 4 askerin yaşamını yitirdiği, 8 askerin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Diffa, 2015'ten bu yana saldırıların hedefinde

Nijerya'nın kuzey sınırında bulunan Diffa, Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.