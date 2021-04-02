Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum yemin ederek görevine başladı - Son Dakika

Nijer'de 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, başkent Niamey'de düzenlenen törenle yemin etti.

Niamey'de Mahatma Gandhi Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen yemin törenine, birçok Afrikalı devlet başkanı ve üst düzey yetkilinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Oktay'ın, yemin töreninin ardından ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

Nijer'de, 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini, iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Bazoum kazanmıştı.