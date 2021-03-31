Nijer'de cumhurbaşkanlığı sarayı civarında silah sesleri duyulduğu belirtildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Niamey'de, sabaha doğru cumhurbaşkanlığı sarayının olduğu bölgeden yoğun silah sesleri geldi.
Görgü tanıkları, ilk etapta ağır ateşli, ardından hafif ateşli silah seslerinin duyulduğunu ve olayın yaklaşık yarım saat sürdüğünü söyledi.
Ülkede 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Mohamed Bazoum kazanmıştı.
Bazoum'un 2 Nisan'da yemin etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Nijer'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu - Son Dakika