Son dakika haberleri | Nijer'deki darbe girişimine katıldığı düşünülen yaklaşık 15 asker gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Nijer'de dün düzenlenen askeri darbe girişimiyle ilgili 15'e yakın kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Nijer'de dün düzenlenen askeri darbe girişimiyle ilgili 15'e yakın kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Güvenlik yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Niamey'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde dün sabaha karşı yapılan darbe girişimiyle bağlantılı olduğu düşünülen 15 askerin gözaltına alındığını ifade etti. Yetkililer, darbe girişimini yönetmekle suçlanan güvenlik görevlisi Sani Saley Guruza'nıın ise hala bulunamadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde dün sabaha karşı silah sesleri duyulmuş ve yerel medyada olayın darbe girişimi olabileceği iddia edilmişti. Hükümet Sözcüsü Zakaria Abdourahaman, ordunun darbe girişiminde bulunduğunu doğrulamış ve girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı belirmişti.

Son Dakika

Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı

Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı

Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti

Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor

Arsa anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasını kurşuna dizdi

Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı

AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar