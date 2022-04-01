Son dakika haberleri... Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinde 2,5 yılda 3 bin 900 bebek dünyaya geldi - Son Dakika

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Nijer'in başkenti Niamey'de yaklaşık 2,5 yıldır hizmet veren Nijer- Türkiye Dostluk Hastanesinde şimdiye kadar 3 bin 900 bebek dünyaya gözlerini açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'teki Nijer ziyaretinde talimatı üzerine, eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca inşası ve donanımı yapılan 44 yataklı hastane, bölge halkına Ekim 2019'dan beri şifa dağıtmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Nijer Halk Sağlığı Bakanlığınca ortak işletme modeliyle hizmet veren, içinde 8 poliklinik, 2 ameliyathane, 5 kişilik yoğun bakım ünitesi, 20 hasta odası, 5 kuvöz, doğumhane, görüntüleme merkezi, laboratuvar ve eczane bulunan hastanede, 37'si Türk 177 personel görev yapıyor.

Hastanede tüp bebek merkezi açılacak

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinde yürütülen çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Başhekim Uzm. Dr. Celal Orhun Ecemiş, burasının daha çok Kadın Doğum Hastanesi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Ecemiş, kurulduğundan bu yana 87 bin 500 hastanın muayene, 5 bin 500 hastanın ameliyat edildiği hastanede, 4 bine yakın doğum gerçekleştirildiğini belirtti.

Hastanede 37 Türk ve 140 Nijerli personelin çalıştığını anlatan Ecemiş, şunları kaydetti:

"Her geçen gün Nijer halkının hastanemize teveccühü artmakta. Arnavutluk, Kırgızistan, Bangladeş, Somali ve Sudan'da bulunan protokol hastanelerimiz gibi Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi de üst düzey sağlık hizmeti sunmaktadır. Yeni açılacak tüp bebek merkezimiz, Afrika'daki ilk merkez olacaktır. Türk'ün beklenen olduğuna bu coğrafyalarda bizatihi şahitlik etmekteyim. Burada görev yapmaktan gurur duyuyorum."