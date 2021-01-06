Son dakika haberleri | Nijerya ay sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısını almaya başlayacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | Nijerya ay sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısını almaya başlayacak

06.01.2021 19:09
Son dakika haberleri | Nijerya ay sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısını almaya başlayacak, System.String[]

Son dakika haberi... Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini ocak sonuna kadar alacağını duyurdu.

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini ocak sonuna kadar alacağını duyurdu.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Başkanı Faisal Shuaib, 100 bin dozluk Pfizer-BioNTech aşısının ocakta ülkede olmasını beklediklerini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşıların alındığını belirten Shuaib, bu yıl ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşılanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Ülkede ilk olarak sağlık çalışanları, siyasi liderler ve Kovid-19'a karşı yeterli tedbiri alamadığı tespit edilen yoksullar ile yaşlılar aşılanacak.

Yaklaşık 200 milyon nüfuslu Nijerya'da şimdiye kadar 92 bin 705 vaka kaydedildi, 1319 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Nijerya, Afrika, Pfizer, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Nijerya ay sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısını almaya başlayacak - Son Dakika


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