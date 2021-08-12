Son dakika haberleri! Nijerya'da 11 çocuk silahlı çete kamplarından kaçmayı başardı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 11 çocuğun çete kamplarından kaçmayı başardığı bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, eyalette devam eden operasyonlar nedeniyle silahlı çetelerin yerlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Aruwan, silahlı çetelerin rehin tuttuğu 7 ile 10 yaşlarındaki 11 çocuğun kampların yerlerinin değiştirilmesi sırasında kaçmayı başardığını ifade etti.

Aruwan, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve ailelerine teslim edildiklerini bildirdi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.