Son dakika haberleri... Nijerya'da 29 Boko Haram üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Nijerya'da 29 Boko Haram üyesi öldürüldü

12.08.2022 01:16
Son dakika haberleri... Nijerya'da 29 Boko Haram üyesi öldürüldü

Son dakika haber... Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, yaptığı açıklamada, son iki haftada Borno eyaletine bağlı köylerde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, bu süre içinde 29 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü kaydederek, 52 teröristin de yakalandığını ifade etti.

Operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 55 kişinin de kurtarıldığını bildiren Onyeuko, teröristlere ait 9 motosiklet, 12 silah, 5 telefon ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Onyeuko, ayrıca operasyon sırasında 1755 Boko Haram üyesinin aileleriyle orduya teslim olduğunu kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi ülkeden göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Nijerya'da 29 Boko Haram üyesi öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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