Nijerya'nın Lagos kentinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın ticaret merkezi Lagos'un banliyö bölgesinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, alevler çevredeki binalara da sıçradı. Lagos Devlet Acil Durum Yönetimi Ajansı (LASEMA) patlama sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgedeki kurtarma operasyonunun devam ettiğini aktarılırken, 16 dükkan, 1 ilkokul ve 25 evin patlamadan etkilendiğini belirtildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-İHA-