Son dakika haberleri: Nijerya'da düzenlenen operasyonda 9 silahlı çete üyesi öldürüldü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonda 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Garke köyünde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 çete üyesi öldürüldü, çok sayıda çete üyesi yaralanarak kaçtı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.