Son dakika haberleri... Nijerya'da "gizemli hastalık" nedeniyle 15 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Nijerya'da "gizemli hastalık" nedeniyle 15 kişi öldü

03.11.2020 01:01
Son dakika haberleri... Nijerya'da

Son dakika haberler... Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Delta eyaletinde "gizemli hastalık" nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Delta eyaletinde "gizemli hastalık" nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

Delta Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Mordi Ononye, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletin Ute Okpu bölgesinde henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ononye, eyalette böyle bir durumun yaşanmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

Durumun yaşandığı bölgede sağlık ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Ononye, "Eyalet hükümeti, bu durumu araştırırken vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulaması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Nijerya'da 5 ay önce "gizemli hastalık" yüzünden bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, Afrika, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Nijerya'da 'gizemli hastalık' nedeniyle 15 kişi öldü - Son Dakika


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