Son dakika haberleri | Nijerya'da iki ayda 46 silahlı çete üyesi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Nijerya'da iki ayda 46 silahlı çete üyesi yakalandı

07.05.2022 01:34
Son dakika haberleri | Nijerya'da iki ayda 46 silahlı çete üyesi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda iki ayda 46 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda iki ayda 46 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Enugu Eyaleti Emniyet Müdürü Lawal Abubakar, mart-nisan aylarında eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 46 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Abubakar, çok sayıda üyenin yaralı olarak kaçtığı, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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Batı Afrika, Nijerya, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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