Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 62 terörist öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basına yaptığı açıklamada, ülkede 25 Kasım-9 Aralık'ta Boko Haram üyelerine karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 62 Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Bu süre zarfında 192 Boko Haram üyesinin askere teslim olduğunu, 28 teröristin de yakalandığını kaydeden Onyeuko, teröristlere ait 26 silahı ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Örgütler, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü