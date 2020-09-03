Son dakika haberleri... Nijerya'da kaçırılan 12 çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda kaçırılan 12 çocuğun operasyonla kurtarıldığı bildirildi.
Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Haruna Mohammed, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Nkechi Odinye bölgesinde bir çocuğun kaybolması üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti.
Mohammed, operasyonda daha önce kaçırılan 12 çocuğun kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da fidye için insan kaçırma hadiselerine sıklıkla rastlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:37 - Kaynak: AA
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