Son dakika haberleri... Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı

Son dakika habere göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 20 bin 244'e yükseldi.

Son dakika haberleri... Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 20 bin 244'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 113 bin 575 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Vaka sayısının son 24 saatte 436 artarak 20 bin 244'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 12 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 518'e ulaştığı, iyileşenlerin sayısının da 6 bin 879 olduğu belirtildi.

Lagos 8 bin 576, başkent Abuja 1567, Kano 1190, Oyo 912, Rivers 874 ve Edo 784 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 309 bini aştı, 8 bin 148 kişi hayatını kaybetti.

Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Cezayir olarak sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Nijerya, Afrika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 07:25 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri... Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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