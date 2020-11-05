Son dakika haberleri! Nijerya'da polis şiddeti karşıtı protestolarda 1500'den fazla kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı iki hafta süren protestolarda ülke çapında cinayet, kundakçılık ve yağma olaylarıyla bağlantılı 1500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Nijerya Emniyet Genel Müdürü Muhammed A. Adamu, gazetecilere yaptığı açıklamada, protestoların şiddete dönüşmesi nedeniyle ülke genelinde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Adamu, operasyonlarda 1590 kişinin cinayet, kundakçılık ve yağma gibi suçlamalarla gözaltına alındığını kaydetti.

Ülkede protesto sırasında 22 polisin hayatını kaybettiğini aktaran Adamu, çok sayıda kişinin yaralandığını ve kamu binaları kundaklandığını ifade etti.

Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim'de bir gencin SARS polis birimince öldürülmesi üzerine sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayıldı.

Ülkedeki protestolarda en az 70 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, hükümetin halkın sesini açık ve net şekilde duyduğunu belirterek protestolara son verilmesini istemişti.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protesto eylemleri nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış, Lagos, Edo ve Rivers'ın da arasında bulunduğu 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.