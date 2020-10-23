Son dakika haberleri! Nijerya'da protestolar devam ederken Rivers eyaletinde ordu sokağa indi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Nijerya'da protestolar devam ederken Rivers eyaletinde ordu sokağa indi

23.10.2020 13:39
Son dakika haberleri! Nijerya'da protestolar devam ederken Rivers eyaletinde ordu sokağa indi, System.String[]

Son dakika haberler: Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden gösteriler nedeniyle Rivers eyaletinde ordu sokağa indi.

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden gösteriler nedeniyle Rivers eyaletinde ordu sokağa indi.

Özel polis biriminin "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 7 Ekim'den bu yana ülke genelinde devam eden protestoların şiddete dönüşmesi nedeniyle Rivers eyaletine bağlı Oyigbo bölgesinde askerler konuşlandırıldı.

Rivers Eyaleti emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, dün geceden sabaha kadar duyulan silah seslerinin ardından sabah erken saatlerde askerlerin sokağa indikleri belirtildi.

Rivers Valisi Nyesom Wike, çarşamba günü protesto sırasında 8 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından dün eyalette 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Gösteriler, ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce bir gencin SARS polis birimince öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, hükümetin halkın sesini açık ve net duyduğunu, protestoların son verilmesini istedi.

Öte yandan Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda, 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Eylemlerde farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken Lagos, Edo ve Plateau gibi 11 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Uluslararası Af Örgütüne göre, protestolarda şu ana kadar 54 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Nijerya, Polis, Lagos, Sars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Nijerya'da protestolar devam ederken Rivers eyaletinde ordu sokağa indi - Son Dakika

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