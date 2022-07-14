Son dakika haberleri | Nijerya'da sağanakların yol açtığı seller 6 can aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Nijerya'da sağanakların yol açtığı seller 6 can aldı

14.07.2022 02:32
Son dakika haberleri | Nijerya'da sağanakların yol açtığı seller 6 can aldı

Son dakika haberler... Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde etkili olan sağanakların yol açtığı sellerde 6 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde etkili olan sağanakların yol açtığı sellerde 6 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Jigawa direktörü Yusuf Sani, yaptığı açıklamada, eyaletin Kafin-Hausa bölgesinde iki gündür devam eden sağanakların sellere yol açtığını belirtti.

Sani, afette 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 65 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğünü ifade eden Sani, yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Sani, hükümetin selzedelere acil insani yardım gönderdiğini ifade etti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den, grevdeki akademisyenlere 'işe dönün' çağrısı Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den, grevdeki akademisyenlere 'işe dönün' çağrısı
Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Nijerya'da sağanakların yol açtığı seller 6 can aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:01 Datça ve Çeşme'de yangını söndürme çalışmaları sürüyor! 7 kişinin gözaltına alındığı yangında 2 site tahliye edildi
00:28 Benzine 1 lira 54 kuruş indirim, otogaza ise 30 kuruş zam geldi
00:14 Kovid-19 yeniden etkisini göstermeye başladı: Vakalar bir haftada 59 bin arttı
23:36 Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili yeni detay gün yüzüne çıktı: Gece yarısından sonra telefonlara ulaşılamadı
23:22 Çıkan yangınlarda söndürme ekiplerini yetersiz bulan Şahan bu kez THK uçaklarını havada görmekten mutlu
22:15 Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 02:49:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Nijerya'da sağanakların yol açtığı seller 6 can aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement