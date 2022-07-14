Çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğünü ifade eden Sani, yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Jigawa direktörü Yusuf Sani, yaptığı açıklamada, eyaletin Kafin-Hausa bölgesinde iki gündür devam eden sağanakların sellere yol açtığını belirtti.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Nijerya'da sağanakların yol açtığı seller 6 can aldı - Son Dakika

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