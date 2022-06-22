Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Nijerya'da silahlı çetelerce rehin alınan 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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