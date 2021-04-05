Son dakika haberleri! Nijerya'da silahlı kişilerin cezaevine saldırısında yüzlerce mahkum firar etti - Son Dakika

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenliyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimliği bilinmeyen silahlı kişilerin, İmo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine düzenlediği saldırıda yüzlerce mahkum firar etti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın güneyindeki İmo eyaletinde silahlı kişilerin bir cezaevine düzenlediği saldırıda yüzlerce mahkumun firar ettiği bildirildi.

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