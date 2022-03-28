Son dakika haberleri! Nijerya'da silahlı saldırganlar 15 köylüyü öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Nijerya'da silahlı saldırganlar 15 köylüyü öldürdü

28.03.2022 23:29
Son dakika haberleri! Nijerya'da silahlı saldırganlar 15 köylüyü öldürdü

Son dakika habere göre Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 köylü hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 köylü hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler Kaduna eyaletinin Hayin Kanwa köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde 20 Mart'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 34 kişi yaşamını yitirmişti.

Eyalette 20 Mart'ta bu yana devam eden şiddet olayları nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Saldırı, Nijerya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Nijerya'da silahlı saldırganlar 15 köylüyü öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Nijerya'da silahlı saldırganlar 15 köylüyü öldürdü - Son Dakika
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