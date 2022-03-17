Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 46 kişi kaçırıldı.

Agunu Dutse Bölge yetkilisi Maurice Clement Tanko, yerel basına yaptığı açıklamada, çok sayıda motosikletli silahlı kişinin Kaduna eyaletinin Agunu Dutse bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Tanko, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin kaçırıldığını ifade etti.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan da yaptığı açıklamada, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve silahlı kişilere yönelik operasyonlar başlatıldığını bildirdi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.